Беспилотник «Партизан» будет перевозить грузы «Почты России»

Беспилотный летательный аппарат «Партизан» привлекут для доставки грузов по маршрутной сети «Почты России» в экспериментальном режиме в текущем году. Соглашение об использовании грузового дрона сверхкороткого взлета и посадки подписано между госкомпанией и Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина.

Об этом сообщил руководитель проектной лаборатории «Партизан» Сергей Шейфер. БПЛА сможет брать на борт до одной тонны грузов, максимальная дальность его полёта составляет одну тысячу километров. Дрон оснащён системой автоматического управления, что позволит осуществлять грузоперевозки в автономном режиме.

Причём «Партизан» может также функционировать в пилотируемом режиме как гражданский самолёт малой авиации. Производитель сейчас ведёт подготовку к сертификации аппарата в этом качестве. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первые летные испытания «Партизана» в пилотируемом режиме были проведены в феврале текущего года.

