Бельгия собирается прервать авиасообщение с Белоруссией

Бельгия собирается запретить белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство. Об этом заявил министр транспорта страны Жорж Жилькине.

Он уточнил в эфире телеканала LN24, что в пятницу предложит обсудить этот вопрос на заседании правительства. Также кабмин может запретить белорусским самолетам пролетать над Бельгией и садиться в бельгийских аэропортах.

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Бельгийский авиаперевозчик Brussels Airlines сообщил РИА Новости, что намерен возобновить полеты в Россию в июне: 12 июня запланирован рейс в Санкт-Петербург, 26 июня - в Москву. Маршрут не будет проходить над территорией Белоруссии.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» ранее уже отменила рейсы в Брюссель до 30 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеБельгия
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