Бельгия собирается прервать авиасообщение с Белоруссией

Бельгийский авиаперевозчик Brussels Airlines сообщил РИА Новости, что намерен возобновить полеты в Россию в июне: 12 июня запланирован рейс в Санкт-Петербург, 26 июня - в Москву. Маршрут не будет проходить над территорией Белоруссии.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» ранее уже отменила рейсы в Брюссель до 30 декабря.

