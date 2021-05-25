«Белавиа» отменила рейсы на Украину до 31 августа

Ранее правительство Украины приняло решение прекратить авиасообщение с Белоруссией с 26 мая из-за инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair 23 мая в Минске.

«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Белавиа» отменяет ночные рейсы 25 мая в Одессу и Киев.

Ранее белорусская национальная авиакомпания сообщила об отмене рейсов в Великобританию, Францию и Литву.



