«Белавиа» отменила рейсы на Украину до 31 августа

Белорусская авиакомпания «Белавиа» прекратит полеты на Украину на фоне запрета Киева на выполнение рейсов белорусского перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Белавиа» объявила о отмене рейсов в Париж и Лондон

Ранее правительство Украины приняло решение прекратить авиасообщение с Белоруссией с 26 мая из-за инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair 23 мая в Минске.

«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Белавиа» отменяет ночные рейсы 25 мая в Одессу и Киев.

Ранее белорусская национальная авиакомпания сообщила об отмене рейсов в Великобританию, Францию и Литву.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакомпанияУкраинаБелоруссияАвиасообщение
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