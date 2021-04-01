Автор книги о Юрии Гагарине выдвинул свою версию его гибели

Автор биографии «Юрий Гагарин» Лев Данилкин предположил, что первого человека, полетевшего в космос, могли устранить, опасаясь его превращения в политического лидера.

«Мне кажется, что Гагарин во второй половине 60-х годов стал превращаться в политическую фигуру. Было понятно, что он – самый известный в стране человек. И в случае какого-то кризиса, связанного с переходом власти, он мог бы теоретически претендовать на что-либо. Это моя частная версия. У меня нет никаких доказательств, но есть некоторые ощущения», – сказал Лев Данилкин.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин в авиакатастрофе вместе с лётчиком-инструктором Владимиром Серёгиным у деревни Новосёлово Владимирской области. 34-летний Гагарин выполнял тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ, напоминает «Радио 1».

Ранее основатель группы СерьГА Сергей Галанин в интервью НСН заявил, что молодежь должна помнить имя первого космонавта.

«У нас есть песня о Юрии Алексеевиче Гагарине. Я так понимаю, что время-то идет, а молодые уже не знают отчества. И я часто слышу спасибо, что песня называется "Юрий Алексеевич Гагарин"», - сказал Галанин.

