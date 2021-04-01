Автор книги о Юрии Гагарине выдвинул свою версию его гибели
Автор биографии «Юрий Гагарин» Лев Данилкин предположил, что первого человека, полетевшего в космос, могли устранить, опасаясь его превращения в политического лидера.
«Мне кажется, что Гагарин во второй половине 60-х годов стал превращаться в политическую фигуру. Было понятно, что он – самый известный в стране человек. И в случае какого-то кризиса, связанного с переходом власти, он мог бы теоретически претендовать на что-либо. Это моя частная версия. У меня нет никаких доказательств, но есть некоторые ощущения», – сказал Лев Данилкин.
27 марта 1968 года Юрий Гагарин в авиакатастрофе вместе с лётчиком-инструктором Владимиром Серёгиным у деревни Новосёлово Владимирской области. 34-летний Гагарин выполнял тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ, напоминает «Радио 1».
Ранее основатель группы СерьГА Сергей Галанин в интервью НСН заявил, что молодежь должна помнить имя первого космонавта.
«У нас есть песня о Юрии Алексеевиче Гагарине. Я так понимаю, что время-то идет, а молодые уже не знают отчества. И я часто слышу спасибо, что песня называется "Юрий Алексеевич Гагарин"», - сказал Галанин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Власти Чили решили закрыть границы из-за коронавируса
- Байден рассказал о плане модернизации инфраструктуры США
- Стриженова прокомментировала своё падение в прямом эфире
- Против Эдварда Била возбудили уголовное дело после крупного ДТП в центре Москвы
- Страны ОПЕК+ договорились о восстановлении добычи нефти с мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru