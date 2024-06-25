Авиационный салон МАКС отменен в 2024 году

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который планировалось провести в конце июля, в этом году снова был отменен. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

В 2023 году авиасалон также не состоялся.

СМИ: Авиасалон МАКС в 2024 году отменили

Международный авиационно-космический салон (МАКС) представляет собой крупнейшую выставку авиационной и космической техники, а также научных и технических достижений в области авиастроения. Событие проводится раз в два года на территории подмосковного Жуковского.

МАКС собирает ведущие компании и специалистов отрасли, представляя новейшие разработки и технологии, используемые в авиации и космосе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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