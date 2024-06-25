Авиационный салон МАКС отменен в 2024 году
Международный авиационно-космический салон (МАКС), который планировалось провести в конце июля, в этом году снова был отменен. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
В 2023 году авиасалон также не состоялся.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) представляет собой крупнейшую выставку авиационной и космической техники, а также научных и технических достижений в области авиастроения. Событие проводится раз в два года на территории подмосковного Жуковского.
МАКС собирает ведущие компании и специалистов отрасли, представляя новейшие разработки и технологии, используемые в авиации и космосе, передает «Радиоточка НСН».
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