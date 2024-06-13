СМИ: Авиасалон МАКС в 2024 году отменили

Международный авиакосмический салон (МАКС) в текущем году не состоится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

«Авиасалон МАКС в 2024 году точно проводиться не будет», — заявил собеседник агентства.

Летом прошлого года МАКС, который должен был пройти 25-30 июля, перенесли на 2024 год, напоминает RT. Точные даты проведения мероприятия не назывались. В то же время организаторы отмечали, что продолжают работу с участниками, в том числе с зарубежными компаниями из дружественных государств.

