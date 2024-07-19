Авиасалон МАКС-2024 пройдет в онлайн-режиме
19 июля 202416:25
Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия АО «Авиасалон».
В сообщении уточняется, что подготовка к запуску уже завершена, салон пройдёт 23 июля.
«Сформирована демонстрационная программа, завершены подготовка и публикация справочных и мультимедийных материалов, проведено тестирование работы сайта. eMAKS готов к старту», - говорится в пресс-релизе.
Ранее стало известно, что, в соответствии с решением правительства РФ, авиасалон МАКС в 2024 году проводиться не будет, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru