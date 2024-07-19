Авиасалон МАКС-2024 пройдет в онлайн-режиме

Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия АО «Авиасалон».

Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

В сообщении уточняется, что подготовка к запуску уже завершена, салон пройдёт 23 июля.

«Сформирована демонстрационная программа, завершены подготовка и публикация справочных и мультимедийных материалов, проведено тестирование работы сайта. eMAKS готов к старту», - говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что, в соответствии с решением правительства РФ, авиасалон МАКС в 2024 году проводиться не будет, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ОнлайнМАКСАвиацияВыставка

Горячие новости

Все новости

партнеры