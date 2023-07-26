Авиакорпорация «Иркут» переименована в «Яковлев»

Публичное акционерное общество «Корпорация «Иркут» объявило о своем переименовании в «Яковлев». Генеральный директор ПАО Андрей Богинский назвал этот шаг частью процесса по развитию новой корпоративной культуры.

В свою очередь руководитель «Объединенной авиастроительной корпорации», входящей в «Ростех», Юрий Слюсарь заявил, что переименование «Иркута» можно считать финальным шагом в процессе формирования дивизиона гражданской авиации. «Яковлев» (бывший «Иркут») входит в ОАК «Ростеха» и выступает головной компанией этого дивизиона.

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«Иркут» серийно выпускает многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые двухместные самолёты Як-130. Эта же корпорация выступает в качестве разработчика семейства среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолётов МС-21.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее было заявлено, что МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей - примерно в два раза меньше аналогичного лайнера, производства Boeing.

Филиал ПАО корпорации «Региональные самолеты» производит пассажирские Superjet 100. Опытное конструкторское бюро Яковлева с 2004 года вошло в состав «Иркута». Отныне вся компания будет носить имя одного из легендарных советских авиаконструкторов Александра Яковлева.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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