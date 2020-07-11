Авиакомпания «Россия» проверяет информацию о «дожде» в самолете
Авиакомпания "Россия" начала расследование после видео, на котором пассажиры сидели в салоне самолета под зонтами из-за якобы протекшего потолка.
Представитель компании отметил, что заявлений и жалоб от пассажиров не поступало, сообщает РИА Новости.
«Авиакомпания "Россия" проводит расследование по фактам, приведённым в видео, размещённом в социальных сетях... На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов, вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию», - сообщал представитель компании.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилось видео, на котором пассажиры сидят в самолете под раскрытыми зонтами, потому что якобы спасались от «дождя».
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