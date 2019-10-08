Авиакомпания «Россия» передаст «Победе» четыре боинга

Оба перевозчика входят в группу компаний "Аэрофлот". "Россия" передаст еще три боинга самому "Аэрофлоту". В пресс-службе утверждают, что перераспределение самолетов внутри одной группы компаний является распространенным явлением. Источник агентства в компании "Аэрофлот" добавил, что решение передать четыре самолета "Победе" связано с повышением спроса на бюджетные перевозки.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 max была приостановлена после двух авиакатастроф, а именно катастрофа с Boeing 737 max 8 в Эфиопии 10 марта 2019 года и крушение самолета такой же модели 29 октября 2018 года в Индонезии.



