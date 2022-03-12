Авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы в РФ

Отмечается, что страховая организация уведомила авиакомпанию о непредоставлении страхового покрытия на территории РФ и в российском небе.

«Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России», — отметили в Qazaq Air.

Ранее об аналогичном решении объявила авиакомпания Air Astana.

