Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала мощнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце, говорится на сайте НАСА.

По данным специалистов, астрономы классифицируют подобную вспышку как среднюю из больших. Ее излучение слишком мало, чтобы каким-либо образом повлиять на здоровье людей. В то же время из-за таких вспышек может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.

США и Россия возобновят бартерные полеты в космос

Ранее сегодня основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon. В своем твиттере он написал: «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество». Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что сотрудничество между NASA и «Роскосмосом» будет продолжено, но уже в другом ключе.

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ФОТО: pixabay.com
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