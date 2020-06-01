Астрономы зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала мощнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце, говорится на сайте НАСА.

По данным специалистов, астрономы классифицируют подобную вспышку как среднюю из больших. Ее излучение слишком мало, чтобы каким-либо образом повлиять на здоровье людей. В то же время из-за таких вспышек может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.