Астрономы рассказали о мощнейшем взрыве во Вселенной

Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали мощнейшую вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва.

По расчетам специалистов, событие произошло у сверхмассивной черной дыры в сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли, сообщает РИА ФАН.

В результате взрыва произошел выброс энергии, который в несколько раз превысил предыдущий рекорд, передает телеканал «360». Астроному также рассказали, что этот взрыв был крайне медленным, сродни замедленным съемкам. Он длился сотен миллионов лет, пишут argumenti.ru.

Причины взрыва ученым пока непонятны. Они намерены продолжать исследования в этом направлении.

Ранее астрономы обнаружили пригодную для жизни экзопланету под названием K2-18b. Специалистам удалось проанализировать параметры небесного объекта с помощью телескопов. Планета находится на расстоянии около 124 световых лет от Земли. В ее атмосфере есть водород и водяной пар.



