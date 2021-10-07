Астронавты вырастили на МКС перец чили

Американским астронавтом впервые удалось вырастить перец чили на борту Международной космической станции, сообщает телеканал «360».

Российский сегмент МКС лишился одного стыковочного узла из-за трещин в модуле «Звезда»

Эксперимент начался 12 июля и закончился успехом. Отмечается, что цветки были опылены дистанционно сотрудниками в центре имени Джона Кеннеди и с помощью астронавтов NASA.

В американском аэрокосмическом агентстве обратили внимания на то, что плоды на станции меньше, чем те, которые выращиваются на Земле. Не исключено, что на рост культур каким-то образом влияет микрогравитация.

Как сообщалось, международная космическая станция может использоваться и после 2024 года. Такое заявление ранее сделал Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com/
ТЕГИ:КосмосМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры