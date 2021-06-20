Астронавты на МКС в открытом космосе монтируют солнечные панели

Астронавты NASA и Европейского космического агентства Шейн Кимбро и Томас Песке продолжают монтаж новых солнечных панелей на поверхности МКС в открытом космосе, сообщает NASA.

Планируется, что работа за бортом МКС будет продолжаться около 6,5 часов.

Три выхода в открытый космос с борта МКС ожидаются в июне

Космонавтам необходимо смонтировать новую солнечную панель IROSA на опорном сегменте P6 фермы МКС. Одна из двух ранее доставленных панелей уже смонтирована 16 июня. Однако, астронавтам не удалось ее развернуть по техническим причинам. В NASA рассчитывают, что все начатые работы будут завершены сегодня.

На МКС действуют восемь панелей со сроком эксплуатации 15 лет. Самая первая из них была установлена 20 лет назад. По данным NASA, это оборудование постепенно деградирует.

Обновление еще четырех панелей запланировано на 2022 год. Их доставят на МКС грузовые корабли Cargo Dragon (США).

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Фото: nasa.gov
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