Астронавты на МКС в открытом космосе монтируют солнечные панели

Космонавтам необходимо смонтировать новую солнечную панель IROSA на опорном сегменте P6 фермы МКС. Одна из двух ранее доставленных панелей уже смонтирована 16 июня. Однако, астронавтам не удалось ее развернуть по техническим причинам. В NASA рассчитывают, что все начатые работы будут завершены сегодня.

На МКС действуют восемь панелей со сроком эксплуатации 15 лет. Самая первая из них была установлена 20 лет назад. По данным NASA, это оборудование постепенно деградирует.

Обновление еще четырех панелей запланировано на 2022 год. Их доставят на МКС грузовые корабли Cargo Dragon (США).

