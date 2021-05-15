Три выхода в открытый космос с борта МКС ожидаются в июне

Два выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по американской программе планируются в июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя NASA.

По словам собеседника агентства, француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу выйдут в открытый космос 16 и 20 июня. Астронавтам предстоит установить две новые панели солнечных батарей IROSA снаружи американского сегмента МКС. Грузовой корабль Cargo Dragon доставит их на станцию в начале июня.

Ранее Роскосмос сообщал о запланированном на 2 июня выходе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос с борта МКС. Космонавты подготовят модуль «Пирс» к расстыковке от МКС и заменят панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля «Заря».

