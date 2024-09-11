Астронавты Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября

На борту космического корабля компании SpaceX миллиардера Илона Маска в космос отправились бизнесмен Джаред Айзекман, отставной пилот ВВС США Скотт Потит и инженеры Анна Менон и Сара Джиллис. В рамках миссии Polaris Dawn частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов будет осуществлен впервые.

Ранее Маск заявил, что экипаж экспедиции будет находиться на самом большом расстоянии от Земли за полвека космических полетов всех стран.

SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon 10 сентября. Изначально запуск планировался на 26 августа, однако SpaceX три раза переносила его, чтобы дождаться более благоприятного прогноза погоды и провести дополнительные проверки.

