Астронавты Crew Dragon выйдут в открытый космос 12 сентября
Два астронавта многоразового корабля Crew Dragon, запущенного на орбиту с четырьмя туристами, 12 сентября выйдут в открытый космос, сообщает «Интерфакс».
На борту космического корабля компании SpaceX миллиардера Илона Маска в космос отправились бизнесмен Джаред Айзекман, отставной пилот ВВС США Скотт Потит и инженеры Анна Менон и Сара Джиллис. В рамках миссии Polaris Dawn частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов будет осуществлен впервые.
Ранее Маск заявил, что экипаж экспедиции будет находиться на самом большом расстоянии от Земли за полвека космических полетов всех стран.
SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon 10 сентября. Изначально запуск планировался на 26 августа, однако SpaceX три раза переносила его, чтобы дождаться более благоприятного прогноза погоды и провести дополнительные проверки.
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