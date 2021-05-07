Астронавт Шэннон Уолкер сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon

Астронавт NASA Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon, сообщает РИА Новости.

Корабль Crew Dragon с астронавтами приводнился в Мексиканском заливе

По ее словам, различия «не слишком существенные». «Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения - разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», - сказала астронавт.

Она отметила, что посадка Crew Dragon на воду показалась ей «немного мягче» приземления капсулы «Союза».

Напомним, 2 мая космический корабль Crew Dragon с четырьмя космонавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе. Все парашюты раскрылись, и капсула с космонавтами оказалась в воде. 24 апреля Crew Dragon доставил на МКС экипаж в составе американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур.

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ФОТО: Photo by Isaac Watson/NASA
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