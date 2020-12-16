NASA: К Земле приблизятся пять астероидов
Американское космическое агентство NASA сообщило о приближении пяти астероидов к Земле.
По данным ведомства, три небесных тела приблизятся к планете уже в среду. Астероиды размером от 10 до 24 метров в диаметре пройдут достаточно далеко от Земли: ближайший из них ожидается на расстоянии 343 тысяч километров.
Ещё два небесных тела приблизятся к планете 18 декабря. Астероид диаметром 6,8 метров пройдёт на расстоянии 57,1 тысячи километров от Земли. Другое небесное тело диаметром 30 метров будет двигаться почти в 7 млн километров от поверхности планеты.
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