В люксовых международных рейсах «Аэрофлота» не увидели нарушений

«Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж, несмотря на карантин. Как пишут «Ведомости», с начала июня компания летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. При этом международные рейсы для всех авиакомпаний запрещены правительством в конце марта.

Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, почетный работник транспорта России, член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев пояснил НСН, как компания выполняет полеты за рубеж, но при этом не нарушает букву закона.

«Если полеты в эти страны разрешены, то никаких санкций не будет. На данный момент полеты во все государства осуществляются, пока Европейским советом и американцами разрешены прилеты граждан, имеющих вид на жительство, дипломатам и деловым кругам. А вот полеты для туристов, для тех, кто отправляется в гости, запрещены», - напомнил собеседник НСН.