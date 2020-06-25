В люксовых международных рейсах «Аэрофлота» не увидели нарушений
Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта пояснил НСН, что компании оформляют рейс как грузовой, чтобы самолет не летел полупустым.
«Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж, несмотря на карантин. Как пишут «Ведомости», с начала июня компания летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. При этом международные рейсы для всех авиакомпаний запрещены правительством в конце марта.
Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации, почетный работник транспорта России, член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев пояснил НСН, как компания выполняет полеты за рубеж, но при этом не нарушает букву закона.
«Если полеты в эти страны разрешены, то никаких санкций не будет. На данный момент полеты во все государства осуществляются, пока Европейским советом и американцами разрешены прилеты граждан, имеющих вид на жительство, дипломатам и деловым кругам. А вот полеты для туристов, для тех, кто отправляется в гости, запрещены», - напомнил собеседник НСН.
И в данном случае, как выяснили СМИ, купить билеты на эти рейсы может только человек, имеющий право на въезд в вышеуказанные страны. Все полеты при этом выполняются под номерами регулярных рейсов и по времени из расписания, которое было у «Аэрофлота» до пандемии. Однако продажа на эти рейсы открывается меньше чем за неделю, и забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю нельзя. На этих рейсах авиакомпания использует самые большие и вместительные самолеты, которые обычно не заполняются даже в высокий летний сезон.
«Помните, как Роспотребнадзор предлагал рассаживать пассажиров в квадратно-гнездовом порядке? Таким образом, загруженность воздушного судна может достигать всего 40-50%. Получается, что компания возит воздух. Это невыгодно. Что делать остальным? Заполнять борт грузом, например, почтой. Поэтому и оформляется как грузовая перевозка. Это законные вещи, всемирная практика такая. И если везут больше груза, чем пассажиров, то пусть оформляют рейс, как грузовой, ничего страшного в этом нет», - пояснил Виктор Горбачев.
К слову, путешествие во время пандемии удовольствие весьма недешевое. Самый бюджетный вариант перелета в Рим обойдется в зависимости от дня вылета от 17 тыс. до 35 тыс. руб. Но фактически люковый пассажир платит две цены: туда и обратно. Из пунктов назначения в Москву борта, по понятным причинам, возвращаются пустыми.
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