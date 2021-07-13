Американцы обогнали россиян с выращиванием перца на МКС

На МКС впервые начали выращивать перец, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщение американского астронавта Меган МакАртур, которая находится на борту станции.

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Эксперимент называется Plant Habitat-04. «Мы впервые в космосе выращиваем перец — это трудная задача из-за долгих циклов прорастания и роста», - отметила она, назвав перец источником витамина С и приправой.

Российские ученые также хотели выращивать перец в космосе, однако от этого было решено отказаться после потери оранжереи «Лада-2» в декабре 2016 года.

Тем временем, многофункциональный лабораторный модуль «Наука» запустят к МКС 21 июля, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram.

Модуль отправится к станции на ракете «Протон-М».

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ФОТО: pixabay.com/
ТЕГИ:КосмонавтыНаукаМКС
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