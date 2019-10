Американские СМИ назвали российский МиГ-25 бесполезным

Американское издание We are the Mighty заявило, что советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 бесполезен из-за его преимуществ над аналогами НАТО, сообщает Ura.ru.

В материале поясняется, что когда в 1976 году летчик Виктор Беленко угнал истребитель в Японию, американские инструкторы смогли оценить его возможности. Самолет был признан уникальным. Однако, по словам автора материала, самолет всегда будет сохранять свои преимущества, однако извлечь из этого пользу не сможет, пишет Утро.ру.

Автор объясняет это отсутствием у МиГ-25 радара, который может видеть впереди истребителя и одновременно представлять пилоту четкую картину о том, что происходит внизу, уточняет РЕН ТВ.

