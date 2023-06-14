Американские астронавты могли заразить Землю лунными микробами
В NASA недостаточно хорошо провели изоляцию астронавтов, которые прибыли с Луны, сообщает журнал Isis.
Бактерии могли бы заразить Землю при условии существования. «Протокол карантина выглядел успешным только потому, что в нем не было необходимости», — говорится в статье.
На изоляцию астронавтов из США были потрачены 100 млн долларов. В работах принимали участие около 300 человек. Однако все это лишь имитировало защиту от микробов. Отмечается, что некоторые сотрудники контактировали с лунным грунтом без защитных средств, а капсулы не всегда были герметичными.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американские астронавты могли заразить Землю лунными микробами
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru