Американские астронавты могли заразить Землю лунными микробами

Бактерии могли бы заразить Землю при условии существования. «Протокол карантина выглядел успешным только потому, что в нем не было необходимости», — говорится в статье.

На изоляцию астронавтов из США были потрачены 100 млн долларов. В работах принимали участие около 300 человек. Однако все это лишь имитировало защиту от микробов. Отмечается, что некоторые сотрудники контактировали с лунным грунтом без защитных средств, а капсулы не всегда были герметичными.

