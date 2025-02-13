Алжир первым договорился о поставках российских истребителей пятого поколения
13 февраля 202518:01
Правительство Алжира стало первым международным покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57Э, сообщает Defense Arabic.
По данным издания, первая партия новейших боевых машин будет поставлена в североафриканскую страну в конце 2025 года. При этом, алжирские пилоты уже приступили к изучению основ пилотирования истребителями пятого поколения в России.
Ранее в «Рособоронэкспорте» заявили, что заключены первые контракты на экспорт истребителей Су-57, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru