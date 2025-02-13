Алжир первым договорился о поставках российских истребителей пятого поколения

Правительство Алжира стало первым международным покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57Э, сообщает Defense Arabic.

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По данным издания, первая партия новейших боевых машин будет поставлена в североафриканскую страну в конце 2025 года. При этом, алжирские пилоты уже приступили к изучению основ пилотирования истребителями пятого поколения в России.

Ранее в «Рособоронэкспорте» заявили, что заключены первые контракты на экспорт истребителей Су-57, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:Су-57ИстребителиПоставкиРоссияАлжир

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