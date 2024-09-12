ВКС получили партию новых самолетов Су-57 и Су-35С
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками», — отметили в «Ростехе».
Воздушные суда совершили перелет на аэродром базирования.
Как отметил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, самолеты отличаются высокими летно-техническими характеристиками, которые по достоинству оценены специалистами.
Ранее «Ростех» передал Минобороны партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВКС получили партию новых самолетов Су-57 и Су-35С
- Умер журналист Николай Сванидзе
- Посол Соарес выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское ТВ
- Исследование: На месячную зарплату в Москве в 2024 году можно купить 850 бургеров
- Артист Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб на СВО
- Смирнов: Над Курской областью сбили ракету ВСУ
- Экс-глава минздрава Иркутской области Сандаков получил 18 лет колонии
- СМИ: Мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО
- В Костроме танкер врезался в железнодорожный мост
- Главный раввин Украины Асман сообщил, что его сын погиб на фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru