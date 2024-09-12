ВКС получили партию новых самолетов Су-57 и Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками», — отметили в «Ростехе».

Воздушные суда совершили перелет на аэродром базирования.

Как отметил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, самолеты отличаются высокими летно-техническими характеристиками, которые по достоинству оценены специалистами.

Ранее «Ростех» передал Минобороны партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000, напоминает Ura.ru.

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Фото: stat.mil.ru
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