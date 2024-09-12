ВКС получили партию новых самолетов Су-57 и Су-35С

Украинская ракета уничтожена утром в небе над Курской областью Володин: Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО Судно столкнулось с железнодорожным мостом в Костроме Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-26» пристыковался к МКС Россия и Бразилия будут совместно производить кинофильмы В Санкт-Петербурге отмечают 300-летие со дня перенесения в город мощей князя Александра Невского