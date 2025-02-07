Аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы
Аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы, передает РИА Новости.
В аэропорту приземлился самолет авиакомпании "ЮВТ аэро", это первый полет из Москвы за последние тридцать лет.
Регулярные рейсы в абхазский Сухум планируют запустить к началу летнего сезона, сообщил глава Минтранса России Роман Старовойт.
Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Радиоточке НСН», что готовность аэропорта может подтвердить только Росавиация, поскольку Грузия сертифицировать его не станет. Летать в Сухум будут только россияне, и особого ажиотажа эксперт не ждет.
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