Аэрокосмический салон в Ле-Бурже отменен из-за коронавируса

Организаторы Международного аэрокосмического салона во французском Ле-Бурже отменили мероприятие в 2021 году. Об этом они сообщили в Twitter.

Уточняется, что решение было принято из-за неопределенности ситуации с пандемией коронавируса.

Boeing 737 MAX вновь подвёл

Салон должен был состояться 21—27 июня, сообщает RT.

В последний раз он проводился в 2019 году. Тогда Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты из-за двух катастроф с участием своих лайнеров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияАвиация
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