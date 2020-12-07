Аэрокосмический салон в Ле-Бурже отменен из-за коронавируса
7 декабря 202015:05
Организаторы Международного аэрокосмического салона во французском Ле-Бурже отменили мероприятие в 2021 году. Об этом они сообщили в Twitter.
Уточняется, что решение было принято из-за неопределенности ситуации с пандемией коронавируса.
Салон должен был состояться 21—27 июня, сообщает RT.
В последний раз он проводился в 2019 году. Тогда Компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты из-за двух катастроф с участием своих лайнеров.
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7 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru