Boeing 737 MAX вновь подвёл

Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило новый «потенциальный фактор риска» в Boeing 737 MAX, который предписано устранить, сообщает РИА «Новости».

Сроков возвращения Boeing 737 MAX к полетам пока нет, и ведомство отменит запрет на полеты этих моделей самолетов, когда сочтет их безопасными.

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже. Отмечается, что руководство Boeing и не рассчитывало на крупные контракты после двух недавних катастроф с участием своих лайнеров. Однако нулевого результата никто не ожидал. Глава Boeing Деннис Меленберг заявил, что компания собирается убедить потенциальных покупателей в безопасности самолетов Boeing, а также в успешной работе над разрешением полетов лайнеров 737 MAX.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН назвал систему управления слабым местом Boeing 737.