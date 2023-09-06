«Аэрофлот» завершил урегулирование отношений с AerCap по 18 лайнерам

Российский перевозчик «Аэрофлот» завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 авиалайнерам иностранного производства, сообщает авиакомпания.

«Аэрофлот» заявил о риске для зарубежных рейсов из-за закона о личных данных

Также завершен процесс урегулирования по пяти авиационным двигателям, эксплуатируемых компаниями группы «Аэрофлот».

Ранее стало известно, что авиакомпаниям выделят средства из ФНБ на покупку западных лайнеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:АвиацияСамолетыАэрофлот

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