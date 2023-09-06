«Аэрофлот» завершил урегулирование отношений с AerCap по 18 лайнерам
6 сентября 202304:01
Российский перевозчик «Аэрофлот» завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 авиалайнерам иностранного производства, сообщает авиакомпания.
Также завершен процесс урегулирования по пяти авиационным двигателям, эксплуатируемых компаниями группы «Аэрофлот».
Ранее стало известно, что авиакомпаниям выделят средства из ФНБ на покупку западных лайнеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru