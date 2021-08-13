«Аэрофлот» запустит рейсы в Мексику, Доминикану, Маврикий и Иорданию

«Аэрофлот» планирует начать полеты в Мексику, Доминикану, Иорданию и Маврикий. Об этом сообщил глава компании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Аэрофлот» распродаёт билеты на полёты по России со скидкой до 50%

«Предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию», — заявил Полубояринов.

В настоящее время рейсы в Мекиску и Доминикану осуществляет только компания Azur Air. В Иорданию и Маврикий пока не летает ни один российский авиаперевозчик, несмотря на то, что авиасообщение с этими странами было официально открыто в июле.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвиаперевозчикиАвиасообщениеАэрофлот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры