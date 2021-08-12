«Аэрофлот» распродаёт билеты на полёты по России со скидкой до 50%
«Аэрофлот» начал распродавать билеты на рейсы внутри России со скидкой до 50%. Акция действует на прямые рейсы между столицей и Санкт-Петербургом, Красноярском, а также другими городами.
Кроме того, тарифы комбинируются для транзитных перевозок между пунктами назначения внутри страны через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск.
В акцию включены тарифы экономкласса с багажом («Оптимум») и без оного («Лайт»). Полёт доступен в промежуток с 13 сентября по 25 декабря текущего года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», который осуществляются под кодом SU.
В связи с пандемии коронавируса авиационная отрасль оказалась одной из наиболее пострадавших от ограничений. Для привлечения пассажиров перевозчики начали предлагать более выгодные тарифы перелётов.
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