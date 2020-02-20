Аэрофлот вводит новую тарифную группу «Базовый» для бизнес и комфорт-классов

«Аэрофлот» вводит новую тарифную группу «Базовый/Base» для классов Бизнес и Комфорт. С 4 марта этого года билеты, которые приобретены по новому тарифу, являются невозвратными, но более доступными по цене. Новая тарифная группа распространяется на всю маршрутную сеть группы «Аэрофлот», включая рейсы дочерних компаний «Россия» и «Аврора» (с некоторыми исключениями).

Пассажирам, которые путешествуют в классе Бизнес по тарифу «Базовый/Base», будут предоставлены традиционные привилегии. В их числе доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах, а также предварительный выбор места в салоне. В стоимость билета включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 килограммов.

Что касается пассажиров, путешествующих классом Комфорт по тарифу «Базовый/Base», то у них будет возможность предварительно выбрать место в салоне, а также провезти ручную кладь и одно место багажа весом не более 23 килограммов. Кроме того, пассажир при необходимости сможет оплатить перевозку дополнительного места регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов.

Как отметил замгенерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, новая тарифная группа дополнит и расширит существующее предложение.

«Тариф «Базовый/Base» подходит тем, кто склонен точнее планировать будущие полеты и путешествия, ценит комфорт и премиальный сервис, при этом рационально относится к расходам», — заявил Чиханчин.

Он добавил, что «Аэрофлот» регулярно анализирует запросы ключевых клиентских групп, мировой опыт и тенденции, при этом совершенствуя линейку тарифов.

Добавим, Аэрофлот, который входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира, располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В минувшем году Аэрофлот перевёз более 37 миллионов человек, а с учётом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 60,7 млн.