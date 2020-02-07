«Аэрофлот» получил три награды за лучший сервис
Компания «Аэрофлот» стала победителем в трех ключевых номинациях национальной премии в области сервиса Skyway Service Award. Она признана лучшей среди отечественных авиакомпаний в категории «Бизнес-класс» в сегменте международных и внутренних регулярных перевозок, а также в категории «Эконом-класс» на международных линиях, сообщается на сайте перевозчика. Торжественная церемония награждения прошла в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
Skyway Service Award – ежегодная отраслевая премия, которой награждаются российские и зарубежные авиакомпании. Премия присуждается на основе открытого интернет-голосования пассажиров, которые оценивают лучший сервис и клиентские программы. Награда учреждена Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).
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