«Аэрофлот» возобновит продажу льготных билетов на Дальний Восток
«Аэрофлот» намерен в ближайшее время возобновить продажу льготных авиабилетов на Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 13 января приостановил продажу субсидируемых билетов на рейсы в регион и внутри Дальневосточного округа из-за достижения лимита госсубсидирования.
По данным источника агентства, авиаперевозчик может начать продажи субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток в ближайшие 2-3 недели.
Между тем, правительство РФ выделило на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток дополнительные 5 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru