«Аэрофлот» возобновит продажу льготных билетов на Дальний Восток

«Аэрофлот» намерен в ближайшее время возобновить продажу льготных авиабилетов на Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 13 января приостановил продажу субсидируемых билетов на рейсы в регион и внутри Дальневосточного округа из-за достижения лимита госсубсидирования.

По данным источника агентства, авиаперевозчик может начать продажи субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток в ближайшие 2-3 недели.

Между тем, правительство РФ выделило на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток дополнительные 5 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СубсидииАэрофлотДальний ВостокАвиасообщениеАвиаперелеты
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