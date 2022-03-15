«Аэрофлот» возобновит полеты в Азербайджан с 21 марта
Компания «Аэрофлот» с 21 марта возобновляет регулярные рейсы в Баку, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
В сообщении говорится, что полеты будут осуществляться на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100.
При этом 14 марта авиакомпания уже возобновила ежедневные рейсы в Киргизию.
Ранее «Аэрофлот» заявил, что организует специальные рейсы для возвращения российских туристов из Турции и Таиланда. Оператором перевозок будет авиакомпания iFly. Отмечается, что к перелету будут допущены люди, которые имеют билеты «Аэрофлота» «туда-обратно»
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