«Аэрофлот» возобновит полеты в Азербайджан с 21 марта

Уровень заболеваемости COVID-19 в Москве за неделю снизились на 40% Более 80 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах В столице возобновляются очные занятия проекта «Московское долголетие» В САО в новые дома по реновации переедут более 10 тыс человек Москвич выбросил на помойку 13 миллионов рублей Горожан приглашают на лекции и экскурсии в центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ