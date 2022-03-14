«Аэрофлот» возобновил рейсы в Киргизию
14 марта 202216:41
Компания «Аэрофлот» с 14 марта возобновила ежедневные рейсы в Киргизию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании.
Ранее «Аэрофлот» заявил, что организует специальные рейсы для возвращения российских туристов из Турции и Таиланда. Оператором перевозок будет авиакомпания iFly. Отмечается, что к перелету будут допущены люди, которые имеют билеты «Аэрофлота» «туда-обратно».
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14 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru