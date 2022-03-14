«Аэрофлот» возобновил рейсы в Киргизию

Компания «Аэрофлот» с 14 марта возобновила ежедневные рейсы в Киргизию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании.

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Ранее «Аэрофлот» заявил, что организует специальные рейсы для возвращения российских туристов из Турции и Таиланда. Оператором перевозок будет авиакомпания iFly. Отмечается, что к перелету будут допущены люди, которые имеют билеты «Аэрофлота» «туда-обратно».

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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