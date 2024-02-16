«Аэрофлот» урегулировал с лизингодателями споры по еще семи самолетам
Компания «Аэрофлот» завершила страховое урегулирование по семи иностранным самолетам с двумя группами лизингодателей, сообщили в пресс-службе компании.
Лизингодатели прекратили свои требования в отношении этих самолетов, а право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию НСК, она выплатила суммы урегулирования.
До этого компания выкупила еще 28 самолетов.
В бюджете ФНБ осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, выделенных российским перевозчикам на выкуп самолетов у иностранных владельцев, пишет «Коммерсант». Отмечается, что не меньше 250 млрд рублей ушло на выкуп 86 судов «Аэрофлота», S7 и «Уральские авиалинии» получили около 30-40 млрд рублей.
Евросоюз усложняет процесс переговоров российских авиакомпаний с западными лизингодателями, рассказал в связи с этим исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев «Радиоточке НСН». По его словам, в таком случае нет смысла выделять дополнительные средства отечественным перевозчикам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru