Аэрофлот предложил пассажирам новую возможность повышения класса обслуживания

«Аэрофлот» предоставит новый способ повысить класс обслуживания прямо перед вылетом. Пассажиры с билетами, приобретенными в классы «Эконом» или «Комфорт» по тарифу «Оптимум», смогут повысить класс обслуживания за счет накопленных миль программы «Аэрофлот Бонус».

Такую услугу можно будет оформить во время регистрации на рейс в аэропорту. Мили спишут, а посадочный талон заменят при прохождении процедуры посадки на борт самолета.

В настоящее время новые возможности распространяются на 18 популярных направлений «Аэрофлота» в России и за рубежом.

Участник программы «Аэрофлот Бонус» имеет право также повысить класс обслуживания другого пассажира, если он также зарегистрирован в программе лояльности, а его номер указан в бронировании. Эта услуга не является гарантированной, ее оформление производится со списанием двойного количества миль.

Ранее в феврале компания «Аэрофлот» стала победителем в трех ключевых номинациях национальной премии в области сервиса Skyway Service Award.



