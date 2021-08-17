«Аэрофлот» показал Boeing 777 с обновлённым салоном
Российский перевозчик «Аэрофлот» представил дальнемагистральный самолет Boeing 777 c обновлённым салоном и индивидуальными кабинами в бизнес-классе, сообщает РИА Новости.
В бизнес-классе 28 кресел, оборудованных дверьми. Также лайнер имеет 24 кресла класса «Комфорт» и 375 кресел класса «Эконом». Все сидения выполнены из высококачественной жаккардовой ткани. Самолёт вмещает 427 пассажиров. Всем путешественникам доступна новейшая развлекательная мультимедийная система. Также на борту есть платный доступ к высокоскоростному интернету.
Авиакомпания будет использовать Boeing 777 с новым салоном на самых востребованных внутренних и международных направлениях в Дубай, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Маэ, Мале, Дели, Ереван, Бишкек, Баку, Ташкент, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.
До конца года обновлённым интерьером будут оснащены ещё два авиалайнера.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» намерен сохранить прямые рейсы из регионов на юг России предстоящей зимой и продолжит их выполнять в 2022 году.
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