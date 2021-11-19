«Аэрофлот» поднимает топливный сбор

Как заявила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, это вынужденная мера, так как уже в третьем квартале этого года цена на топливо более чем на 50% превысила прошлогоднее значение. С октября стоимость керосина перешагнула за 50 тысяч рублей за тонну. Юлия Спивакова назвала текущие цены «историческим максимумом» и признала, что повышение топливного сбора станет частичной компенсации затрат на горючее.

