«Аэрофлот» поднимает топливный сбор
Ведущий российский авиаперевозчик увеличивает топливный сбор на внутренних и международных направлениях. С 22 ноября сумма вырастет на 550 рублей (до 2200 рублей) на внутренних рейсах и на 10 евро (до 30 евро) на международных линиях. Подорожание в «Аэрофлоте» связывают с ростом цен на керосин.
Как заявила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, это вынужденная мера, так как уже в третьем квартале этого года цена на топливо более чем на 50% превысила прошлогоднее значение. С октября стоимость керосина перешагнула за 50 тысяч рублей за тонну. Юлия Спивакова назвала текущие цены «историческим максимумом» и признала, что повышение топливного сбора станет частичной компенсации затрат на горючее.
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