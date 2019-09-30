Злобин: Приговоры Устинову показали, что суды вообще не понимают страну

Николай Злобин: «Думаю, что слово «поддержание» в данном случае – очень сильное преувеличение. Особого диалога Украина с Россией сегодня не ведет. Но если, все-таки, этот диалог начинать, нужно сделать все для того, чтобы он не свелся к двум монологам сторон, которые друг друга не слышат. Нужен действительно диалог», - констатировал он, общаясь с НСН.

