Злобин: Приговоры Устинову показали, что суды вообще не понимают страну
Политолог Николай Злобин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
МИД: Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона
Москва не исключает ответных визовых мер после действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали власти США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Николай Злобин: «Главное, чтобы эти ответные меры не повредили россиянам, которые хотят путешествовать по миру. Ведь первые меры, которые были озвучены (начиная с отмены в России американской лотереи грин-карт) в первую очередь, конечно, ударят по россиянам. А Соединенные Штаты их даже не заметят», - подчеркнул Николай Злобин в беседе с НСН.
Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову
Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову – с трёх с половиной лет колонии до одного года условно. Защита недовольна этим приговором и будет его обжаловать.
Николай Злобин: «Я думаю, что никто не может быть доволен этим приговором, потому, что такая разница между первым и вторым решением суда, такие «ножницы», показывают, что суд вообще не понимает, что происходит в стране»,- заявил он НСН.
Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией
Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, представляющая фракцию президентской партии «Слуга народа», заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
Николай Злобин: «Думаю, что слово «поддержание» в данном случае – очень сильное преувеличение. Особого диалога Украина с Россией сегодня не ведет. Но если, все-таки, этот диалог начинать, нужно сделать все для того, чтобы он не свелся к двум монологам сторон, которые друг друга не слышат. Нужен действительно диалог», - констатировал он, общаясь с НСН.
В ПАСЕ обсудят протесты в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
Николай Злобин: «Думаю, к тому моменту, когда в ПАСЕ начнут обсуждать протестные акции в Москве, которые прошли этим летом, в Москве пройдут новые акции и их придется включать в обсуждение зимней сессии ООН, и так далее. Но, я думаю, что это не будет продуктивно», - отметил он в эфире НСН.
Семью можно считать бедной, если средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тысячи рублей
Семью можно считать бедной, если средний доход на одного ее члена не превышает 12,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей страны, проведенного «Левада-центром».
Николай Злобин: «Это – позор для страны. Но, думаю, доход на одного члена семьи можно легко увеличить, подняв пенсионный возраст, а также разрешить детям с младенчества работать и зарабатывать», - сыронизировал он, разговаривая с НСН.
Названы регионы России, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
Названы регионы России, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни. В рейтинге третий год подряд лидируют регионы Северного Кавказа. В аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север.
Николай Злобин: «Думаю, по мере того, как в России будут расти цены на алкоголь и табак, количество регионов, в которых люди ведут здоровый образ жизни будут увеличиваться», - рассказал НСН Николай Злобин.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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