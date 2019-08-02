Злобин: Количество бедных в России уменьшить легко. По крайней мере, на бумаге
Политолог Николай Злобин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Трамп предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири
Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Николай Злобин: «Это хорошее предложение и, может быть, России даже придется им воспользоваться. Но не стоит забывать, что буквально на следующий день после того, как было сделано это предложение, Дональд Трамп подписал документ о введении второго этапа санкций из-за "дела Скрипалей"», - напомнил Николай Злобин в разговоре с НСН.
Иркутская и Амурская области продолжают страдать от паводков
Иркутская и Амурская области продолжают страдать от второй волны дождевого паводка. В Иркутской области в зону подтопления уже попало около двух тысяч жилых домов.
Николай Злобин: «Если бы эта новость пришла из Соединенных Штатов, я бы очень посочувствовал страховым компаниям, которые были бы вынуждены компенсировать потери, которые понесли жители домов, пострадавших в этих регионах. Но поскольку речь идет о России, я не уверен, что здесь страховое дело развито достаточно хорошо, и в договорах, которые подписываются, все учитывается. Кроме того, я не уверен, что у россиян есть привычка тщательно и досконально страховать свое имущество на случай всякого рода природных катаклизмов», - отметил он в эфире НСН.
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось почти до 21 млн человек. Это больше 14% населения страны.
Николай Злобин: «Как известно, эта проблема решается довольно просто. Необходимо вспомнить, что Росстат сегодня подчиняется Министерству экономики и все в руках этого ведомства. Можно одним движением значительно сократить уровень бедности на бумаге», - заявил он НСН.
В России не исключили введения уголовной ответственности за домашнее насилие
В Совете Федерации не исключили введения уголовной ответственности за домашнее насилие. Поводом стало решение Европейского суда по правам человека по делу Валерии Володиной: суд впервые обязал Россию выплатить ей €26 тыс. в качестве компенсации. В 2015 году Володина решила расстаться со своим сожителем, после чего он стал агрессивно себя вести, преследовать, избивать ее и угрожать убийством, если она не согласится к нему вернуться. Девушка жаловалась в полицию, но в МВД заводить уголовное дело о насилии или угрозах не стали из-за «отсутствия состава преступления».
Николай Злобин: «Правильно, что ЕСПЧ принял такое решение. Но я могу высказать опасения, что для некоторых россиян этот случай может стать отличным примером того, как можно получить несколько тысяч евро. И, мне кажется, что мы сможем увидеть подобные случаи, разыгранные специально, ради компенсации», - поделился своими опасениями Николай Злобин с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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