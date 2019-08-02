Злобин: Количество бедных в России уменьшить легко. По крайней мере, на бумаге

Николай Злобин: «Если бы эта новость пришла из Соединенных Штатов, я бы очень посочувствовал страховым компаниям, которые были бы вынуждены компенсировать потери, которые понесли жители домов, пострадавших в этих регионах. Но поскольку речь идет о России, я не уверен, что здесь страховое дело развито достаточно хорошо, и в договорах, которые подписываются, все учитывается. Кроме того, я не уверен, что у россиян есть привычка тщательно и досконально страховать свое имущество на случай всякого рода природных катаклизмов», - отметил он в эфире НСН.

