Злобин назвал неизбежной встречу Путина и Трампа на G20
Политолог Николай Злобин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин заявил, что Россия «ни с кем не ругалась»
Президент Владимир Путин заявил, что Россия «ни с кем не ругалась». Так он ответил на заданный в ходе прямой линии вопрос о том, что будет, если помириться с западными странами.
Николай Злобин: «Безусловно, Россия ни с кем не ругалась, но огрызается так, что мало никому не кажется. И из ответа президента следует, что помириться с западными странами нам пока никак не светит», - заявил НСН Николай Злобин.
СК возбудил уголовное дело по обращению на «Прямую линию» еще до начала трансляции
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обращения граждан на «Прямую линию» с Владимиром Путиным ещё до её начала. Дело возбудили после жалобы на ненадлежащие условия пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан в Челябинской области.
Николай Злобин: «В принципе, я считаю, что дату проведения «Прямой линии» надо держать в тайне, постоянно намекая на то, что она может случиться на этой неделе, на следующей или через две недели. Таким образом у Следственного комитета всегда будет материал для возбуждения новых уголовных дел. Все будут ожидать, что на «Прямой линии» тот или иной вопрос может подняться. Поэтому я бы советовал Администрации президента никогда не объявлять дату заранее и держать всех в напряжении», - отметил он в эфире НСН.
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Осаке
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе на саммите G20 в Японии.
Николай Злобин: «Было бы странно, если бы группе из 20 человек Путин и Трамп не встретились, учитывая, что они приехали на одно и то же мероприятие. Так или иначе, они в Осаке, безусловно, встретятся. Вопрос заключается в том, сумеют ли они поговорить, что успеют обсудить. А то, что лидеры двух стран встретятся, можно было смело говорить и без этого заявления президента Трампа», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Депутаты Дмитровграда обиделись на надпись «Дума, одумайся!»
В городской думе Димитровграда коммунисты потребовали наказать многодетные семьи, которые под окнами здания администрации написали разноцветными мелками «Дума, одумайся!». Народные избранники сочли надпись оскорблением.
Николай Злобин: «Ну, я не знаю, насколько слово «одумайся» является оскорбительным, потому, что это слово, все-таки, однокоренное слово со словом «думать». И слово «Дума», кстати, тоже является однокоренным со словом «думать». Может быть, они обиделись на цветные мелки и подумали, что из-за этого надпись намекает на их сексуальную ориентацию? Но, я думаю, что в любом случае народные избранники должны быть выше любых оскорбительных намеков. А главное, что они – народные избранники. Как народные избранники могут оскорбиться мнением народа? я не понимаю», - признался он НСН.
Студия «Квартал 95» ищет «двойника» Зеленского
Студия «Квартал 95» объявила кастинг на роль президента Украины в передаче «Вечерний квартал». Как указано в требованиях к соискателю, он должен показать Зеленского» так, чтобы «поверили охранники» в администрации главы государства.
Николай Злобин: «Честно говоря, если охранники не отличат соискателя роли ведущего от настоящего президента, то этих охранников надо срочно менять!», - подчеркнул Николай Злобин в разговоре с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.