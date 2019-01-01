Злобин назвал неизбежной встречу Путина и Трампа на G20

Николай Злобин: «В принципе, я считаю, что дату проведения «Прямой линии» надо держать в тайне, постоянно намекая на то, что она может случиться на этой неделе, на следующей или через две недели. Таким образом у Следственного комитета всегда будет материал для возбуждения новых уголовных дел. Все будут ожидать, что на «Прямой линии» тот или иной вопрос может подняться. Поэтому я бы советовал Администрации президента никогда не объявлять дату заранее и держать всех в напряжении», - отметил он в эфире НСН.

