Журова: Россияне связывают с Зеленским большие надежды
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Зеленский официально стал президентом Украины
Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность президента Украины.
Светлана Журова: «Одна надежда: что отношения между нашими странами будут лучше, чем были до того. Думаю, каждому россиянину, который читает эту новость, на ум приходит мысль о том, что мы должны восстановить наши отношения. И экономические, и человеческие. И на Владимира Зеленского в этом плане есть определенная надежда», - подчеркнула Светлана Журова в эфире НСН.
Трамп похвастался своей жесткостью к России
Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России. «Никто не был жестче по отношению к России», — сказал Трамп. По его словам, президенту России Владимиру Путину «было бы проще», если бы Хиллари Клинтон стала лидером США.
Светлана Журова: «Ну что же сделаешь, видимо, да, это называется «жесткая политика». Хотя, я думаю, что Трамп просто выполняет желания неких кругов общества. Похоже, для американцев борьба с Россией – это и есть отстаивание собственных интересов. Но я, например, так не считаю. Мне кажется, что если бы мы сотрудничали, у нас получилось бы сделать намного больше. Тоже самое, кстати, справедливо и для Украины», - заявила она НСН.
Власти Екатеринбурга готовы признать результаты опроса по поводу строительства храма в центре города
Власти Екатеринбурга готовы признать результаты опроса, который будет проведен среди жителей по теме строительства собора святой Екатерины в сквере в центре города, не рекомендательными, а обязательными к исполнению. Об этом сообщил мэр города Александр Высокинский на встрече депутатов Госдумы с екатеринбургскими депутатами.
Светлана Журова: «Ситуация в Екатеринбурге была очень непростая. В интернете было очень много обсуждений этой темы. Несомненно, у православных это вызывает одну реакцию, у людей не верующих другую. Но, как бы там не было, опросы, касающиеся благоустройства – это очень хорошая практика. Я знаю, что такое применяют, например, у меня, в Ленинградской области. Когда проходят выборы любого уровня, рядом с избирательными участка проходят референдумы и людей спрашивают, за какой проект по благоустройству они голосуют. После такого голосования людям нечего сказать, даже если утверждается проект, который им не нравится. Они знают, что они могли прийти и высказать свое мнение», - подчеркнула она в эфире НСН.
Российские хоккеисты обыграли сборную Швейцарии
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира. В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Светлана Журова: «Я надеюсь, что таким образом мы торжественно приближаемся к полуфиналу и финалу. Но я, как настоящий спортсмен, все-таки, считаю, что обязательно нужно смотреть финальный протокол. Так что я желаю нашим ребятам оказаться на первом месте в финальном протоколе», - отметила Светлана Журова в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.