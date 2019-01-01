Авторские новости

Журова: Россияне связывают с Зеленским большие надежды

20 мая22:00

Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Зеленский официально стал президентом Украины

Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность президента Украины.

Светлана Журова: «Одна надежда: что отношения между нашими странами будут лучше, чем были до того. Думаю, каждому россиянину, который читает эту новость, на ум приходит мысль о том, что мы должны восстановить наши отношения. И экономические, и человеческие. И на Владимира Зеленского в этом плане есть определенная надежда», - подчеркнула Светлана Журова в эфире НСН

2

Трамп похвастался своей жесткостью к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России. «Никто не был жестче по отношению к России», — сказал Трамп. По его словам, президенту России Владимиру Путину «было бы проще», если бы Хиллари Клинтон стала лидером США.

Светлана Журова: «Ну что же сделаешь, видимо, да, это называется «жесткая политика». Хотя, я думаю, что Трамп просто выполняет желания неких кругов общества. Похоже, для американцев борьба с Россией – это и есть отстаивание собственных интересов. Но я, например, так не считаю. Мне кажется, что если бы мы сотрудничали, у нас получилось бы сделать намного больше. Тоже самое, кстати, справедливо и для Украины», - заявила она НСН

3

Власти Екатеринбурга готовы признать результаты опроса по поводу строительства храма в центре города

Власти Екатеринбурга готовы признать результаты опроса, который будет проведен среди жителей по теме строительства собора святой Екатерины в сквере в центре города, не рекомендательными, а обязательными к исполнению. Об этом сообщил мэр города Александр Высокинский на встрече депутатов Госдумы с екатеринбургскими депутатами.

Светлана Журова: «Ситуация в Екатеринбурге была очень непростая. В интернете было очень много обсуждений этой темы. Несомненно, у православных это вызывает одну реакцию, у людей не верующих другую. Но, как бы там не было, опросы, касающиеся благоустройства – это очень хорошая практика. Я знаю, что такое применяют, например, у меня, в Ленинградской области. Когда проходят выборы любого уровня, рядом с избирательными участка проходят референдумы и людей спрашивают, за какой проект по благоустройству они голосуют. После такого голосования людям нечего сказать, даже если утверждается проект, который им не нравится. Они знают, что они могли прийти и высказать свое мнение», - подчеркнула она в эфире НСН

4

Российские хоккеисты обыграли сборную Швейцарии

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира. В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.

Светлана Журова: «Я надеюсь, что таким образом мы торжественно приближаемся к полуфиналу и финалу. Но я, как настоящий спортсмен, все-таки, считаю, что обязательно нужно смотреть финальный протокол. Так что я желаю нашим ребятам оказаться на первом месте в финальном протоколе», - отметила Светлана Журова в беседе с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Светлана ЖуроваАвторские Новости

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