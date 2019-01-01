Журова: Россияне связывают с Зеленским большие надежды

Светлана Журова: «Ситуация в Екатеринбурге была очень непростая. В интернете было очень много обсуждений этой темы. Несомненно, у православных это вызывает одну реакцию, у людей не верующих другую. Но, как бы там не было, опросы, касающиеся благоустройства – это очень хорошая практика. Я знаю, что такое применяют, например, у меня, в Ленинградской области. Когда проходят выборы любого уровня, рядом с избирательными участка проходят референдумы и людей спрашивают, за какой проект по благоустройству они голосуют. После такого голосования людям нечего сказать, даже если утверждается проект, который им не нравится. Они знают, что они могли прийти и высказать свое мнение», - подчеркнула она в эфире НСН.

