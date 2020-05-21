Журова назвала возможную дату проведения парада Победы

Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

1

В России возобновили подготовку к проведению голосования по Конституции

В России возобновлена подготовка к проведению голосования по поправкам в Конституцию. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия России.

Светлана Журова: «Это и понятно. Уровень заболевания коронавирусом снижается, несомненно, мы должны восстановить подготовку к тому, чтобы люди проголосовали за Конституцию. Это может быть летом, это может быть осенью, будут смотреть по ситуации в стране, по тому, в каком режиме люди в разных регионах будут выходить из самоизоляции», – прокомментировала Светлана Журова в эфире НСН.

2

Минобороны рассматривает проведение парада Победы не раньше осени

Министерство обороны рассматривает сентябрь как период, не раньше которого можно провести парад Победы.

Светлана Журова: «Было предложение, сделать парад в один день с голосованием по Конституции, но окончательного решения нет. Если парад будет осенью, возможно, это будет 3 сентября, в день окончания Второй Мировой войны», – предположила она в интервью НСН.

3

Совфед предложил узаконить понятие «самоизоляция»

В Совете Федерации предложили законодательно установить понятие «самоизоляция», чтобы установить порядок режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.

Светлана Журова: «Здесь я с коллегами из Совета Федерации соглашусь. Много было вопросом у граждан касательно того, что такое самоизоляция, много было споров. И если говорить с точки зрения юриспруденции, то многие могли сказать, почему мы их отправляем на самоизоляцию, если в законе такого понятия нет. Было бы и яснее, почему регионы отчасти превышают в этой ситуации свои полномочия. Мы знаем, что может быть повторение тех событий, которые сейчас происходят, так что это понятие закрепить в законе необходимо», – сказала она НСН.

4

МОК: Олимпиада может быть отменена и в 2021 году

В МОК заявили, что Олимпиада в Токио будет отменена совсем, если ее так и не удастся провести летом 2021 года.

Светлана Журова: «Я, честно говоря, не думаю, что должно так случиться. Но всякое может быть, посмотрим. Могу сказать, что для МОКа это решение, конечно, кажется невозможным, потому что Олимпиаду отменяли, когда была война, а не вирус. В то же время, я понимаю причины, из-за которых МОК может принять такое решение. Комитет не может взять на себя ответственность, если вдруг что-то пойдет не так, допустим, через неделю после Олимпиады начнется массовое заражение людей, то позитивный эффект от Олимпиады, который всегда должен присутствовать, будет просто уничтожен», – подытожила в разговоре с НСН Светлана Журова.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Журова
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