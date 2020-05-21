Журова назвала возможную дату проведения парада Победы

Светлана Журова: «Я, честно говоря, не думаю, что должно так случиться. Но всякое может быть, посмотрим. Могу сказать, что для МОКа это решение, конечно, кажется невозможным, потому что Олимпиаду отменяли, когда была война, а не вирус. В то же время, я понимаю причины, из-за которых МОК может принять такое решение. Комитет не может взять на себя ответственность, если вдруг что-то пойдет не так, допустим, через неделю после Олимпиады начнется массовое заражение людей, то позитивный эффект от Олимпиады, который всегда должен присутствовать, будет просто уничтожен», – подытожила в разговоре с НСН Светлана Журова.

