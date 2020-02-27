Жуковский: Зазывать на голосование власть будет раздачей блинов с лопат

Владислав Жуковский : «На самом деле, все гораздо хуже. Все дело в том, что в рублевом выражении, цены сегодня примерно на двадцать пять процентов ниже, чем были в пике 2014 года в разгар шоковой девальвации рубля. Но в условиях, когда уровень жизнь населения только официально упал на 8,5 процентов, а неофициально — на 30-40 процентов, то даже эти цены в рублях, на самом деле, неподъемны для большинства граждан России. Поэтому конечно арендный рынок растет, доля арендного жилья увеличивается. Но делается это не от того, что россияне стали более мобильными и гибкими, это связано именно с тем, что позволить себе собственную квартиру, даже однушку, для большинства сегодня это непозволительная роскошь», – уверяет Владислав Жуковский слушателей НСН.

