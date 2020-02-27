Жуковский: Зазывать на голосование власть будет раздачей блинов с лопат
Член президиума Столыпинского клуба и экономист Владислав Жуковский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин заявил о снижении оттока специалистов за рубеж
Во время интервью ТАСС президент России Владимир Путин заявил, что в стране отток высококвалифицированных кадров за рубеж остается, однако его темпы за последнее время снизились.
Владислав Жуковский : «Осталось только понять, что за специалисты за рубеж не хотят уезжать. Насколько можно судить по официальным данным Росстата, на самом деле из России идет отток не только капиталов, но и, самое страшное, умов. Большое количество молодых специалистов, которые заканчивают ВУЗы, особенно технические, стараются уехать из страны не от хорошей жизни. Мы прекрасно видим и прекрасно знаем, что шестой год подряд падают реальные располагаемые доходы населения. Цены выросли только официально за последние пять лет более чем в полтора раза, неофициальный рост – от двух до двух с половиной раз. Поэтому, к огромному сожалению, отток умов за рубеж продолжается. И даже, можно сказать, за последние пару лет он усилился», – отмечает в беседе с НСН Владислав Жуковский.
В КПРФ не поверили в случайность даты всероссийского голосования
В КПРФ назвали троллингом назначение всероссийского голосования по Конституции на день рождения Ленина. В партии уверены, что совпадение не случайно. Голосование пройдет 22 апреля, в день 150-летия со дня рождения Владимира Ленина.
Владислав Жуковский : «Мы-то с вами знаем, что в России никогда никакие совпадения не бывают случайными. Осталось все-таки понять, Владимир Ильич Ленин – это некое большое зло, которое заложило термоядерный фугас под государственность России, как сказал президент. Или все-таки нет, но тогда непонятно, почему в день рождения Ленина пройдет это голосование. Такое ощущение, что делается это вполне себе осознанно, чтобы сыграть на патриотических чувствах, ностальгии старшего поколения по Советскому Союзу. Плюс ко всему, это будет оплачиваемый выходной день. Наверняка будут народные гуляния, раздача блинов с лопат. Власть вполне прекрасно понимает, что другого способа поднять явку и, скажем так, изобразить массовый приход населения на избирательные участники, просто нет», – говорит он в эфире НСН.
Россияне отдают предпочтение аренде, а не покупке жилья
Россияне стали чаще снимать жилье, нежели приобретать. Эксперты объясняют это растущими ценами на квартиры.
Владислав Жуковский : «На самом деле, все гораздо хуже. Все дело в том, что в рублевом выражении, цены сегодня примерно на двадцать пять процентов ниже, чем были в пике 2014 года в разгар шоковой девальвации рубля. Но в условиях, когда уровень жизнь населения только официально упал на 8,5 процентов, а неофициально — на 30-40 процентов, то даже эти цены в рублях, на самом деле, неподъемны для большинства граждан России. Поэтому конечно арендный рынок растет, доля арендного жилья увеличивается. Но делается это не от того, что россияне стали более мобильными и гибкими, это связано именно с тем, что позволить себе собственную квартиру, даже однушку, для большинства сегодня это непозволительная роскошь», – уверяет Владислав Жуковский слушателей НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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