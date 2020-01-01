Жириновский ждет от Серебренникова новых «Бесов»

1 января 202019:00

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года.

1

Пилоты аварийного А321 получили «Героев России»

15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Жуковском на кукурузном поле. При этом никто не пострадал. Пилотaм Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину вручили звезды Героев России в Кремле.

Владимир Жириновский : «Этот случай был в Подмосковье, но аналогичная история была и под Одессой в 1982 году. Тогда Ан-24 сел на клеверное поле, что смягчило посадку, и никто не пострадал. Но при советской власти все это скрывали, мол, нет у нас аварий, и все нормально функционирует, поэтому ребята никаких званий не получили. Это плохо, надо всегда награждать за мужество, за героизм», – рассказывает в интервью НСН Владимир Жириновский. 

2

Вступил в силу закон об изоляции Рунета

Российский президент Владимир Путин подписал закон о создании «суверенного» российского интернета. Он вступил в силу с 1 ноября 2019 года.

Владимир Жириновский : «Этот законопроект ЛДПР не поддерживала, потому что молодежь недовольна, боится, что будут какие-то ограничения. Но их нет и не будет, у нас легально существуют все виды интернета, действуют все социальные сети, пусть никто не волнуется. Речь идет о том, что если вдруг нас где-то отключат от какого-то источника, у нас есть свой вариант и мы его подключим, чтобы люди могли что-то иметь», – отмечает он в беседе с НСН

3

Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста

Режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа». Дело было заведено в августе 2017 года, с этого момента и до апреля 2019 года режиссер находился под домашним арестом, затем мера пресечения была смягчена до подписки о невыезде.

Владимир Жириновский : «Кирилл настрадался, года три длились эти мытарства, хотя виноваты бухгалтера. Нужно проводить все сделки так, чтобы не было нарушения закона. А Серебренников — творческая натура, ему тяжело быть под следствием. Но теперь все закончилось, я надеюсь, он сможет дальше творить. Может он поставит спектакль "Бесы", как у Достоевского», – предположил он с НСН

4

Тереза Мэй ушла в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула свой пост. Ее сменил Борис Джонсон. 

Владимир Жириновский : «ЛДПР поддержала его назначение, пожелала ему победы, и он победил. Он веселее, чем предыдущие премьер-министры. Но иногда делает жесткие заявления против России, поскольку Англия всегда видела в России конкурента. Но Великобритания слабая, страна скоро окончательно распадется, поэтому не будем ей желать плохого. Будем надеется, что Борис Джонсон не последний премьер Великобритании», – подытоживает Владимир Жириновский в беседе с НСН

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиВладимир ЖириновскийИтоги Года

авторские новости