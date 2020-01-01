Жириновский ждет от Серебренникова новых «Бесов»

Владимир Жириновский : «Этот законопроект ЛДПР не поддерживала, потому что молодежь недовольна, боится, что будут какие-то ограничения. Но их нет и не будет, у нас легально существуют все виды интернета, действуют все социальные сети, пусть никто не волнуется. Речь идет о том, что если вдруг нас где-то отключат от какого-то источника, у нас есть свой вариант и мы его подключим, чтобы люди могли что-то иметь», – отмечает он в беседе с НСН.

