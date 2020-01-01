Жириновский ждет от Серебренникова новых «Бесов»
Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года.
Пилоты аварийного А321 получили «Героев России»
15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Жуковском на кукурузном поле. При этом никто не пострадал. Пилотaм Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину вручили звезды Героев России в Кремле.
Владимир Жириновский : «Этот случай был в Подмосковье, но аналогичная история была и под Одессой в 1982 году. Тогда Ан-24 сел на клеверное поле, что смягчило посадку, и никто не пострадал. Но при советской власти все это скрывали, мол, нет у нас аварий, и все нормально функционирует, поэтому ребята никаких званий не получили. Это плохо, надо всегда награждать за мужество, за героизм», – рассказывает в интервью НСН Владимир Жириновский.
Вступил в силу закон об изоляции Рунета
Российский президент Владимир Путин подписал закон о создании «суверенного» российского интернета. Он вступил в силу с 1 ноября 2019 года.
Владимир Жириновский : «Этот законопроект ЛДПР не поддерживала, потому что молодежь недовольна, боится, что будут какие-то ограничения. Но их нет и не будет, у нас легально существуют все виды интернета, действуют все социальные сети, пусть никто не волнуется. Речь идет о том, что если вдруг нас где-то отключат от какого-то источника, у нас есть свой вариант и мы его подключим, чтобы люди могли что-то иметь», – отмечает он в беседе с НСН.
Кирилла Серебренникова освободили из-под домашнего ареста
Режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа». Дело было заведено в августе 2017 года, с этого момента и до апреля 2019 года режиссер находился под домашним арестом, затем мера пресечения была смягчена до подписки о невыезде.
Владимир Жириновский : «Кирилл настрадался, года три длились эти мытарства, хотя виноваты бухгалтера. Нужно проводить все сделки так, чтобы не было нарушения закона. А Серебренников — творческая натура, ему тяжело быть под следствием. Но теперь все закончилось, я надеюсь, он сможет дальше творить. Может он поставит спектакль "Бесы", как у Достоевского», – предположил он с НСН.
Тереза Мэй ушла в отставку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула свой пост. Ее сменил Борис Джонсон.
Владимир Жириновский : «ЛДПР поддержала его назначение, пожелала ему победы, и он победил. Он веселее, чем предыдущие премьер-министры. Но иногда делает жесткие заявления против России, поскольку Англия всегда видела в России конкурента. Но Великобритания слабая, страна скоро окончательно распадется, поэтому не будем ей желать плохого. Будем надеется, что Борис Джонсон не последний премьер Великобритании», – подытоживает Владимир Жириновский в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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