«Заточка»: Будьте любезны предъявить тест ПЦР

Юрец группа "Заточка": «Вообще на словах «Роскосмос» может создать все что угодно, как мы поняли. Может создать, а может не создать. Вообще инициатива шикарная, потому что выкидывать ракету после одного использования - это как-то расточительно. У нее еще зеркала не заляпаны пальцами, еще елочка на зеркале заднего вида не выветрилась. Давайте использовать по нескольку раз», - предложил артист.

