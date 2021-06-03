«Заточка»: Будьте любезны предъявить тест ПЦР

Юрец из группы «Заточка» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

«Роскосмос» может создать многоразовую ракету для полетов к Луне

«Роскосмос» планирует снабдить ракету-носитель сверхтяжелого класса, предназначенную для полетов к Луне, многоразовыми ступенями. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок, передают РИА Новости.

Юрец группа "Заточка": «Вообще на словах «Роскосмос» может создать все что угодно, как мы поняли. Может создать, а может не создать. Вообще инициатива шикарная, потому что выкидывать ракету после одного использования - это как-то расточительно. У нее еще зеркала не заляпаны пальцами, еще елочка на зеркале заднего вида не выветрилась. Давайте использовать по нескольку раз», - предложил артист.

2

«НАШЕСТВИЕ» станет свободным от COVID-19

Все зрители и гости фестиваля смогут попасть на мероприятие только с отрицательным результатом теста ПЦР или сертификатом о вакцинации от СOVID-19.

Юрец группа "Заточка": «Друзья, не надо играть в игры с этой заразой. По всему миру отменяются фестивали, концерты и прочее. Фестиваль «Нашествие» состоится только при условии наличия теста ПЦР, вакцинироваться или нет – это выбор каждого. Но тест иметь при себе будьте любезны, друзья, иначе так никогда и не соберемся все вместе», - отметил музыкант. 

3

Милонов предложил лишить часть россиян пенсий

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести ограничения для россиян, занимающихся коллекторской деятельностью.

Юрец группа "Заточка": «Дорогой умеренно уважаемый господин Милонов, а что за полумеры? Почему только часть россиян? Давайте лишим всех россиян пенсии. Давайте все пенсионеры будут ходить в мешках из-под картошки и есть то, что вы выкидываете. Отличная инициатива!» - предположил он.

4

В России украли военный комплекс весом 72 тонны

В Ленинградской области из воинской части украли фортификационное сооружение «Панцирь-2ПУ», возбуждено уголовное дело. 

Юрец группа "Заточка": «Еще один классный пример того, что когда в России доходит дело до «украсть» - вес не имеет никакого значения», - резюмировал артист. 

5

Группа «Заточка» выступит на фестивале «Нашествие»

«Главное приключение года» пройдет в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. 

Приглашенный Гость: У «Заточки» вышел новый сингл «Шапочка из фольги», его можно послушать везде! Вживую можно будет нас услышать 10 июня в московском клубе GIPSY и 13 августа в славном Санкт-Петербурге. И конечно же мы приедем, чтобы выступить на фестивале «Нашествие». Так что встречаемся там!» - пригласил музыкант 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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