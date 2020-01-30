Запашный: Тунберг – лишь коммерческий проект

Эдгард Запашный: «Я сам не являюсь большим поклонником итальянской кухни, и лишь время от времени ем пиццу, потому что, как мне кажется, итальянская кухня достаточно ограничена в своем разнообразии, хотя постоянно спорю на эту тему с представительницами женского пола. Но новость говорит о том, что россияне наелись пиццы. И я уверен, что теперь мы обратим свои взгляды на кулинарию других стран», — говорит он НСН.

