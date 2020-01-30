Запашный: Тунберг – лишь коммерческий проект
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Спрос на медицинский маски подскочил
В российских аптеках вырос спрос на медицинские маски. В некоторых аптечных пунктах этого товара уже нет.
Эдгард Запашный: «Честно говоря, я не удивлен, эта новость, прежде всего, связана с эпидемией нового вируса, которая сейчас активно развивается в первую очередь в Китае. Я недавно был в аптеке и видел, как представитель Поднебесной скупил все имеющиеся маски в этой аптеке. То есть сейчас панике подвержены сами жители азиатской страны. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Надеюсь, что в нашей стране эпидемию мы не застанем», – комментирует в интервью НСН Эдгард Запашный.
Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как товарный знак
Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака и названия международного общественного движения школьников в защиту климата.
Эдгард Запашный: «Друзья, я рад тому, что в нашей стране адекватно реагируют на все инициативы госпожи Тунберг. Как мы все с вами прекрасно понимаем, это всего лишь коммерческий проект. Я убежден, что за Гретой стоят серьезные организации, которые готовы и хотят решать вопросы коммерческого характера. Новость именно это в очередной раз и подтверждает», – отмечает он в эфире НСН.
Россияне охладели к пицце
Россияне охладели к пицце — один из американских брендов по приготовлению этого блюда заявил о снижении темпов спроса в России.
Эдгард Запашный: «Я сам не являюсь большим поклонником итальянской кухни, и лишь время от времени ем пиццу, потому что, как мне кажется, итальянская кухня достаточно ограничена в своем разнообразии, хотя постоянно спорю на эту тему с представительницами женского пола. Но новость говорит о том, что россияне наелись пиццы. И я уверен, что теперь мы обратим свои взгляды на кулинарию других стран», — говорит он НСН.
В Москве открылась выставка к столетию российского цирка
В Москве открылась выставка, посвящённая российскому цирку и его столетию. Большой проект к юбилею готовился, в том числе, силами самих артистов. Внушительная экспозиция разместилась в трёх залах Музея современной истории России. На ней представлены реликвии знаменитых цирковых династий. Выставка продлится до 9 февраля.
Эдгард Запашный: «Я имел честь быть одним из участников открытия этой выставки. Скажу вам честно, она прекрасна. Я хотел бы поблагодарить не только сам музей, но и, прежде всего, знаменитого артиста Александра Олешко за организацию этой выставки. Вы увидите предметы, до которых дотрагивался Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий Куклачев и много-много других великих знаменитых цирковых артистов», — рассказывает Эдгард Запашный в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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