Запашный: Тренд соцсетей 2019 года – фейковые новости
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Правительство разрешило регистрировать авто в салонах
Автомобилистам разрешили регистрировать машину в автосалоне. Постановление, которое вступит в силу 1 января, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Эдгард Запашный: «Дорогие автомобилисты, я поздравляю вас с тем, что наша с вами жизнь становится более комфортной. Это действительно очень удобно – купить машину в салоне и там же ее зарегистрировать», – говорит Эдгард Запашный в беседе с НСН.
Время для рекламы в кинотеатрах могут загнать в лимит
Госдума рассмотрит законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах перед трансляцией фильма – не более 10 минут.
Эдгард Запашный: «Мне кажется, это хорошая новость. Я сам достаточно часто бываю зрителем в кинотеатрах. И честно, был свидетелем того, что реклама перед фильмом доходила до получаса. Это невозможно. Ты не можешь рассчитать свое время, это идет не в пользу твоего собственного настроения, потому что в кино, прежде всего, мы идем с вами отдыхать», – комментирует он для НСН.
Хабенский и Петров стали самыми популярными актерами
Константин Хабенский и Александр Петров признаны самыми популярными отечественными актерами среди россиян. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
Эдгард Запашный: «Этот список может быть гораздо больше. Я бы отнес сюда Безрукова, Машкова, Меньшикова, Борунова и многих других», – добавляет он в эфире НСН.
Яшина включили в сборную лучших игроков мира
Советский вратарь Лев Яшин включен в сборную лучших игроков в истории по версии испанской газеты Cadena SER. Еще в перечне значатся Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия), Йохан Кройфф (Голландия), Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия) и другие.
Эдгард Запашный: «Дорогие фанаты футбола, поздравляю и нас с вами с включением великого советского спортсмена в этот список. Жалко, что только он. Мое личное мнение, что этот список должен быть чуть больше. Советский и российский футбол взрастили большое количество выдающихся игроков», – говорит он НСН.
Названы тренды соцсетей 2019 года
В России назвали самые популярные тренды в соцсетях в уходящем году. Это увеличение числа картинок и видео, вырос интерес к подкастам. По мнению экспертов, соцмедиа уже фактически стали «пятой властью».
Эдгард Запашный: «То, что соцмедиа стали "пятой властью", с этим я полностью согласен. Это действительно очень серьезный ресурс. Что касается картинок и видео в соцсетях, не считаю это трендом. Я бы назвал самой популярной вещью в интернете фейковую информацию, которая множится с неимоверной скоростью, которая, к сожалению, не несет под собой никакой ответственности», – подытоживает в интервью НСН Эдгард Запашный.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.