Запашный: Тренд соцсетей 2019 года – фейковые новости

Эдгард Запашный: «Мне кажется, это хорошая новость. Я сам достаточно часто бываю зрителем в кинотеатрах. И честно, был свидетелем того, что реклама перед фильмом доходила до получаса. Это невозможно. Ты не можешь рассчитать свое время, это идет не в пользу твоего собственного настроения, потому что в кино, прежде всего, мы идем с вами отдыхать», – комментирует он для НСН.

